TMW – Udinese-Napoli, la probabile formazione: Juan Jesus out, spazio a Ostigard. Cajuste dal 1′

Lunedì 6 maggio (ore 20.45) il Napoli scenderà in campo alla Dacia Arena contro l’Udinese di Fabio Cannavaro per il posticipo della 35esima giornata di Serie A.

TuttoMercatoWeb.com riporta le ultime novità in casa Napoli riguardo la probabile formazione che mister Calzona potrebbe schierare lunedì sera: “Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra, mentre Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Sarà out Zielinski. Nel 4-3-3 del tecnico spazio a Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera. A centrocampo spazio a Lobotka, Anguissa e Cajuste (in vantaggio su Traorè), mentre in attacco ci sarà ancora spazio per Kvaratskhelia, Politano e Osimhen“.

Dunque, ecco il probabile 11 titolare del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Lobotka, Anguissa, Cajuste; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.