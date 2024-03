CorrSport – Tutti sognano Zirkzee: dinanzi un’offerta importante può partire in estate

Joshua Zirkzee è uno degli obiettivi della prossima sessione estiva di calciomercato delle big di Serie A e non solo.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il centravanti del Bologna sarà tentato da molte offerte: in Italia anche il Napoli proverà a presentarsi al cospetto del presidente Saputo per provare a convincere i felsinei a cedere l’ex Bayern, che in Serie A interessa fortemente anche alle milanesi e alla Juventus. Dal 1 giugno partirà un’asta davvero intensa sul calciatore e il Bologna mira a raccogliere una cifra importante dalla sua cessione.