Cm.com – Avanza sempre di più il nome di Vincenzo Italiano per la panchina, pista sempre più concreta

Al momento il Napoli deve ancora risolvere il totoallenatore per la prossima stagione, quando sulla panchina azzurra non dovrebbe più esserci Francesco Calzona. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com attraverso il proprio sito ufficiale, ad avanzare fortemente è il nome di Vincenzo Italiano. L’attuale tecnico della Fiorentina in estate dovrebbe lasciare la viola, e il patron azzurro De Laurentiis è attratto dal suo calcio, tanto da seguirlo sin dai tempo in cui sedeva sulla panchina dello Spezia. Il tecnico avrebbe già comunicato alla società viola, e vorrebbe chiudere la sua esperienza alla guida del club di Commisso con la vittoria di un trofeo, dopo aver perso in finale di Conference la passata stagione. Ciò che è certo al momento è che le sue qualità sono così apprezzate dall’ambiente azzurro che le sue quotazioni stanno salendo sempre più, e la pista al momento è davvero concreta.