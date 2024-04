L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano si avvicina il momento opportuno per ridiscutere del futuro di Kvaratskhelia. Il suo agente è atteso in Italia la prossima settimana, per rivedersi con De Laurentiis e per riprendere il discorso rinnovo dopo i confronti dei mesi scorsi. Il Napoli vuole blindare Kvaratskhelia che piace a molte big europee, come il Barcellona. Il georgiano ha la stima di De Laurentiis che l’ha portato in Italia prima di tutti, e ora pianifica il futuro del Napoli affidando a Kvaratskhelia la rinascita della squadra. L’esterno azzurro sa di meritare un aumento. Ne è consapevole anche De Laurentiis e si parlerà molto probabilmente anche dell’ipotesi di inserire una clausola rescissoria ad una cifra altissima.