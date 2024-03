Zazzaroni: “Acerbi non merita la carriera si chiuda in questo modo, sono dalla parte di Juan Jesus, ma fossi in lui farei questo”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni all’interno del suo editoriale odierno ha parlato del caso Juan Jesus-Acerbi. Secondo il giornalista il difensore dell’Inter non merita di chiudere la propria carriera con una squalifica pesante, nonostante si dica sicuro sia stata realmente detta. Si dice dalla parte del brasiliano Zazzaroni, ma al tempo stesso afferma che fosse in lui perdonerebbe per la seconda volta Acerbi. Queste le sue parole: “Acerbi ha in questo momento trentasei anni, non è più un ragazzino, ma una persona intelligente e matura. Non merita di chiudere la carriera con una lunga squalifica e soprattutto con una simile motivazione: sono infatti sicuro che farà qualcosa per evitare che altri calciatori o tifosi utilizzino il razzismo dentro e fuori dagli stadi. Cosa fareste voi se foste al posto di Juan Jesus? Premetto che al momento sono totalmente dalla parte del brasiliano, sono anche convinto che Acerbi abbia pronunciato quella parole, tuttavia, se mi venisse chiesto di sostituirmi a Juan Jesus, nuovamente perdonerei Acerbi”.