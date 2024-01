Gazzetta – Traorè archiviato, Mangala e Barak: il Napoli intensifica le trattative per il triplo colpo

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per colmare alcune lacune della rosa azzurra, deficitaria di diverse figure di rilievo in questo momento stagionale.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui gli azzurri vorrebbero chiudere il triplo colpo che racchiude i nomi di Traorè, Mangala e Barak, con il primo già praticamente archiviato: “Un passo per volta, però. Perché magari a Roma ci sarà già Hamed Traorè, che effettuerà le visite nei prossimi giorni: dopo gli acciacchi della passata stagione e la malaria avuta a dicembre, il Napoli aspetta che sia tutto ok per ufficializzarne l’arrivo in prestito con diritto di riscatto fissato dal Bournemouth a 25 milioni. Traorè subito e poi sotto con Barak e Mangala, sempre da prendere in prestito: perché il Napoli si è scoperto improvvisamente corto in mediana e ha bisogno al più presto di rinforzi. Per Mangala c’è già l’apertura del Nottingham Forest al prestito e il Napoli vorrebbe velocizzare l’acquisto: può agire da regista ma anche da centrale a due, nel sistema che ha aiutato il Napoli nella ripresa a ribaltare la Salernitana”.