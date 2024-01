Gazzetta – Rrahmani segna nella stessa porta di Maggio: storie di emozioni targate Mazzarri

Il Napoli è riuscito a portare a casa una grande vittoria nel finale al Maradona.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, il goal di Rrahmani ha ricordato la rete di Maggio al 90′ contro il Bologna del primo Mazzarri, con un goal che valse proprio la prima vittoria al tecnico di San Vincenzo, subentrato a Donadoni: “La sua prima vittoria in azzurro arrivò in casa, in rimonta sul Bologna, da 0-1 a 2-1, con rete decisiva di Maggio al 92′, nella stessa porta in cui ieri Rrahmani ha dato un calcio alla crisi. Ecco, il Napoli quantomeno ha ritrovato l’orgoglio, la voglia di reagire anche quando tutto sembra girare male”.