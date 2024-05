L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista della trasferta contro l’Udinese. Secondo il quotidiano Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Al posto del brasiliano, dovrebbe esserci Ostigard, ormai avanti nelle gerarchie rispetto a Natan. Al suo fianco ci sarà Rrahmani con Meret in porta e Di Lorenzo a destra. A sinistra scalpita Mario Rui, anche se Olivera sta bene e con la Roma ha dato segnali incoraggianti. A centrocampo mancherà Zielinski, reduce da una lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. Anche qui pochi dubbi al momento sul sostituto, con Cajuste pronto a replicare la buona prova con i giallorossi. In attacco, a destra, Politano è destinato a completare il tridente, anche se Ngonge scalpita.