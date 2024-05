GdS – Simeone in partenza, proposto Bonny del Parma: il Napoli può scommettere su di lui

Con la partenza quasi ufficiale di Victor Osimhen e Giovanni Simeone che sembrerebbe destinato a lasciare Napoli per trovare spazio alla Lazio, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport evidenzia uno degli obiettivi per il reparto offensivo azzurro: Ange-Yoan Bonny.

Si tratta di un attaccante francese classe 2003 che quest’anno ha collezionato ben 36 presenze con la maglia del Parma tra campionato e Coppa Italia, mettendo a segno 7 gol e fornendo 7 assist.

“Ha forza fisica e velocità, ma che soprattutto sa essere un punto di riferimento per i compagni nel 4-3-3 di Pecchia. È stato lui a firmare il gol che ha regalato l’aritmetico ritorno in Serie A dopo tre anni. Costa intorno ai 5 milioni ma il Napoli ha tanti giovani eventualmente da inserire nell’affare. Bonny sarebbe una delle due alternative al centravanti titolare che arriverà per sostituire Osimhen. Essendo un Under 21 sarebbe un asset buono in termini di lista campionato“ scrive il quotidiano sportivo.