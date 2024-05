Sky – Le ultime sulla formazione: due squalificati per Cannavaro, scelto il sostituto di Zielinski

Lunedì 6 maggio il Napoli affronterà l’Udinese alla Dacia Arena per la sfida valida per la 35esima giornata di Serie A. Ironia della sorte: oggi sono passati 365 giorni dalla vittoria dello scudetto proprio in terra friulana. Situazione completamente differente rispetto all’ultima trasferta. Un peccato, davvero.

Intanto, Sky Sport ha diffuso le ultime sulle squadre che potrebbero schierare Cannavaro e Calzona. Due cambi forzati per l’ex campione del mondo: ci sono infatti squalificati sia Payero che Perez. In difesa toccherà, a meno di clamorosi cambi a pochi minuti dall’inizio, a Joao Ferreira. Zarriga avrà un posto in mediana, sulla destra Ehizibue parte in leggero vantaggio su Ebosele. Lucca guiderà l’attacco davanti a Pereyra e Samardzic.

Gli ospiti sono obbligati a fare a meno dell’infortunato Zielinski. Cajuste partirà dal primo. Nessuno squalificato per il Napoli, anche se dovrà stare attenti ai diffidati Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen che, in caso di giallo, salteranno il Bologna.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca (All. Cannavaro)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia (All. Calzona)