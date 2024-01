Gazzetta – Vittoria che non significa guarigione per il Napoli

Tre punti che non cancellano gli errorri commessi nell’ultimo mesi dal Napoli.

Questo quanto riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche un problema ancora esistente tra le fila degli uomini di Mazzarri e analizza il lavoro dello stesso tecnico toscano, ancora alle prese con un’analisi di ciò che dovrà essere cambiato in questa squadra: “La vittoria del Napoli assomiglia all’aspirina, il primo farmaco che prendi quando non ti senti bene. Poi devi iniziare la cura vera che debelli il virus, ma probabilmente Mazzarri (in attesa di qualche innesto) non ha capito quale sia la malattia”.