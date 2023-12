Il Mattino: “Rinnovo Osimhen, parti vicinissime. Definito stipendio e clausola…”

Le strade del Napoli e di Osimhen non si separano, ma sono ad un passo (ad un tweet) dall’allungarsi di un altro anno. L’attaccante prolungherà fino al 2026 il contratto con il club azzurro (attualmente scade nel 2025) con tanto di – importante – adeguamento economico. Sotto questo aspetto c’è ancora una leggera distanza tra le parti, ma l’impressione è che si sia comunque vicini(ssimi) alla soluzione. Attualmente Victor ha uno stipendio di 4,5 milioni a stagione ed è chiaro che il suo entourage spinge per una sostanziosa impennata dell’ingaggio. In questi casi la cifra è legata in percentuale (solitamente di circa il 10%) al cartellino del giocatore. Facile il calcolo, considerando che la valutazione di Osi supera attualmente i 100 milioni di euro: lo stipendio dell’attaccante lieviterà fino a 10 milioni a stagione. C’è di più. C’è anche la clausola rescissoria che ormai è diventata un must nel mondo del calcio e che tutela entrambe le parti.

LA CLAUSOLA Anche da questo punto di vista pare che la forbice si sia ristretta. Chi vorrà ingaggiare Osimhen prima della scadenza del (nuovo) contratto, infatti, dovrà versare circa 130 milioni di euro nelle casse del Napoli per poter ottenere il cartellino dell’attaccante senza nemmeno trattare con Adl. La clausola vale anche e sopratutto per l’estero e principalmente per la Premier dove sono tante le sirene ammaliatrici che provano ad ingolosire il nigeriano da oltre la Manica.

Fonte: Il Mattino