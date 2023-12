Il Mattino: “Meret, il Napoli ha deciso il suo futuro. I dettagli”

“Sul portiere Meret invece, il cui contratto scade a giungo prossimo, il Napoli ha l’opzione unilaterale del rinnovo di un altro anno. In pratica il club azzurro è in una botte di ferro: eserciterà l’opzione per poi sentirsi tranquillo di fare le opportune valutazioni sul giocatore. Il rinnovo sotto l’albero. Al massimo un capodanno con il botto. Sta di fatto che il dado è tratto ed a breve dovrebbe assumere anche il crisma dell’ufficialità attraverso il consueto tweet del presidente, De Laurentiis”.

Così Il Mattino nell’edizione odierna su Alex Meret, il cui rinnovo è ormai atteso entro la fine dell’anno.