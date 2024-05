Di Marzio – Due squadre di Serie A su Italiano, ma il tecnico è sempre ai primi posti tra le idee di ADL

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche il Torino sarebbe piombato su Vincenzo Italiano. Le strade di Urbano Cairo e Ivan Juric potrebbero separarsi a fine stagione. “Juric? I contratti finisco a un certo punto” – scrive su Instagram l’esperto di calciomercato – queste le parole del presidente del Torino Urbano Cairo in merito al futuro di Ivan Juric: le strade tra l’allenatore e il club granata sembrerebbero destinate a separarsi.

I nomi in lista sono quelli di Paolo Vanoli (attualmente al Venezia) e di Vincenzo Italiano. Quest’ultimo è stato spinto in società dal ds Vagnati: Italiano, però, dovrebbe stravolgere la rosa e, ad ora, è in vantaggio per diventare il nuovo allenatore del Bologna qualora Thiago Motta dovesse salutare.

L’attuale allenatore della Fiorentina è comunque ai primi posti nelle idee di De Laurentiis e del Napoli per la prossima stagione e aspetta un contatto diretto.

Sfumata, invece, l’idea Gattuso. Valutata nei giorni scorsi come possibile opzione, l’ex Marsiglia sarebbe a un passo dal campionato arabo”.