Ssc Napoli, il report odierno: Kvaratskhelia out, ma quante defezioni per gli azzurri!

Il Napoli si prepara ad affrontare la 35esima giornata di Serie A contro l’Udinese, proprio dove un anno fa i partenopei si sono laureati Campioni D’Italia. Questo il report odierno: “La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico-tattico. Kvaratskhelia, in seguito ad un risentimento muscolare alla coscia sinistra accusato nell’allenamento di ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Gollini ha fatto metà della seduta in gruppo e metà personalizzato in campo. Terapie per Zielinski“.