La Lega ha deciso quando si giocherà la “final 4” di Supercoppa: la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina è in programma per giovedì 18 gennaio, mentre la seconda tra Inter e Lazio andrà in scena il giorno dopo, venerdì 19. La finale è invece prevista per lunedì 22 gennaio. Come noto, si giocherà tra Riad e Gedda, in Arabia Saudita. L’ufficialità è attesa a ore…

Fonte: Sportmediaset