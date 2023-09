CorrSport – Kvara inesistente: il georgiano è scomparso nel momento clou

Non è stato il miglior Kvara quello di ieri sera al Maradona contro la Lazio.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il georgiano non ha offerto una grande prestazione nel complesso e, anzi, nel secondo tempo non avrebbe dato quella spinta in più: “La Lazio comincia a palleggiare in libertà, approfi tta dei limiti del Napoli, che non cerca più Lobotka e non le sue tracce di calcio, e poi s’accorge persino che per Garcia quel Kvara è un uomo “normale”: fuori lui, dentro Raspadori, e Sarri va frontalmente ma picchia per due volte due contro il Var che gli cancella in 5′ il 3-1 di Zaccagni (in fuorigioco) e quello del debuttante Guendouzi (per fuorigioco attivo di Zaccagni)”.