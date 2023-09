Gazzetta – Napoli smarrito: sarà fondamentale lavorare durante la sosta

Il Napoli dovrà lavorare durante la sosta per cancellare la brutta sconfitta di ieri.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, gli azzurri e il tecnico Garcia avranno il compito di dimenticare subito lo svarione del Maradona contro la Lazio: “Durante la pausa per le nazionali, Garcia dovrà essere bravo a non far fermentare negatività dalla prima caduta e convertire la delusione nella rabbia mancata ieri. Dovrà far crescere i nuovi (Natan prima o poi giocherà?), augurandosi che Kvara e Osi crescano nelle proprie rappresentative. Sarri, che ha riacceso i motori contro i campioni d’Italia, può programmare il viaggio a casa Juve con più serenità. Forse le trasferte nella tana dalle grandi gli sembrano molto meno ostili di prima”.