Gazzetta – Secondo tempo da dimenticare per il Napoli: condizione da rivedere

Quello di ieri sera è stato decisamente un secondo tempo da dimenticare per il Napoli di Garcia.

Ecco quanto riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Più in generale, dopo un buon primo tempo, è imploso, tatticamente disordinato, irriconoscibile nelle sue stelle (specie Osimhen) e nello spirito. Per la prima volta, dopo due giornate da vero Napoli, si è intuito il rischio sollevato in estate: il fisiologico down motivazionale da pancia piena che il mercato avrebbe dovuto disinnescare con acquisti di maggior spessore che portassero entusiasmo e novità”.