L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano Alessandro Buongiorno è il primo obiettivo per la difesa del Napoli, ma non è l’unica pista seguita da Manna. Come alternative tra i difensori si rivalutano ancora le candidature del belga del Rennes ex Bologna, Arthur Theate, 24 anni, e del turco ex Juve e Atalanta, Merih Demiral, 26 anni, dell’Al-Ahli. Il primo obiettivo, però è Buongiorno, 24 anni: il ds Manna ci lavora da tempo.