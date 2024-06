L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano in attesa dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, il Napoli ha avviato la propria rivoluzione. Alcuni azzurri sono pronti all’addio come Osimhen, altri, invece, meditano sul loro avvenire, in particolare Di Lorenzo. Ciononostante, sono diversi i profili attenzionati dal nuovo ds Manna: tra questi Federico Chiesa, in forza alla Juventus. Si torna a parlare di Giacomo Raspadori, che è un altro pallino di Giuntoli: tuttavia anche in questo caso Conte potrebbe decidere di alzare il muro. A Torino invece c’è Chiesa che per Conte è il miglior esterno offensivo italiano. Il suo agnete sta lavorando per il futuro. Nei piani c’è l’incontro con Giuntoli per discutere il rinnovo con la Juventus, ma Manna può portare avanti i contatti per un calciatore che piace molto anche a De Laurentiis