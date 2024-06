Il Mattino – Conte e la lista dei desideri: Buongiorno ed Hermoso in difesa, sogno Sudakov

Obiettivo Champions, sogno Scudetto: i propositi del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il Napoli vuole a tutti i costi tornare ad essere competitivo e soprattutto vincente e, perché no, puntare a farlo anche in Europa con il nuovo progetto targato Conte.

L’edizione odierna de Il Mattino apre con le certezze del nuovo Napoli ed alcuni nomi che potrebbero far bene sotto la guida del tecnico salentino. Si parte dalla difesa: “Antonio Conte ha presentato anche la lista della spesa negli accordi preliminari con De Laurentiis. Tra i pali, il tecnico sembra si fidi e si affidi ad Alex Meret. Nel pacchetto di centrali difensivi l’unico superstite è Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro potrebbe agire da braccetto destro della difesa con il sogno nel cassetto che si chiama Alessandro Buongiorno del Torino e la soluzione Mario Hermoso dalla parte opposta”.

Per quanto riguarda il centrocampo, nella lista dei desideri c’è Heorhij Sudakov, davanti agli insostituibili Lobotka e Anguissa.

In attacco, invece, il Napoli può tornare forte su Santiago Gimenez del Feyenoord (23 gol in Eredivisie) con Khvicha Kvaratskhelia ad agire come seconda punta. Intanto, il Napoli chiede informazioni per Nicolo Cambiaghi, esterno dell’Empoli.