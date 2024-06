CdS – ADL tratta di nuovo con Pozzo per Nehuén Pérez. Spunta anche il nome di Lucca: anche lui nella lista di Manna

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione in casa Napoli riguardo gli obiettivi di calciomercato.

Secondo il quotidiano sportivo, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe incontrato pochi giorni fa il patron dell’Udinese Gino Pozzo per ritornare su un vecchio obiettivo di mercato: “Aurelio De Laurentiis e Gino Pozzo si sono incontrati all’improvviso a Formentera, non più tardi di un paio di giorni fa, e hanno riaperto un libro chiuso a gennaio, al tramonto dell’affare Nehuén Pérez, il difensore centrale argentino che nel corso della sessione di gennaio è arrivato a un millimetro dal Napoli. Sarebbe stata un’operazione da 18 milioni o giù di lì, ma poi al traguardo non se ne fece nulla: e così Pérez, 23 anni, ha ritrovato un posto al sole delle Baleari”.

Considerando un’eventuale partenza di Giovanni Simeone che è alla ricerca di nuove avventure e, soprattutto, più spazio sul terreno di gioco, il Napoli starebbe considerando anche Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese: “Di nuovo sul tavolo azzurro insieme con Lorenzo Lucca, ventitreenne come il compagno di squadra, attaccante di professione che i friulani riscatteranno dal Pisa: c’è anche lui nella lista del ds Manna, considerando che oltre a Osimhen è in bilico il futuro di Simeone“ scrive il Corriere dello Sport.