L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul mercato che attende il Napoli. Secondo il quotidiano è tutto pronto per l’annuncio di Antonio Conte. Ieri sono stati limati gli ultimi i dettagli, ma le parti stanno già lavorando da quando sono emerse le prime voci sull’ingaggio di Giovanni Manna come direttore sportivo. L’obiettivo era già stato fissato da tempo: era solo questione di mettere i puntini sulle i e trovare la quadra sullo staff. Si lavora sotto traccia sul mercato, e ci saranno almeno tre acquisti, uno per ogni ruolo. In difesa piace sempre Alessandro Buongiorno del Torino. I primi incontri sono stati positivi per cercare di chiudere la trattativa.