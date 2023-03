Repubblica – Il Real Madrid pronto a comprare Kvaratskhelia!

Secondo quanto riportato dall’edizione online del quotidiano Repubblica, il Real Madrid è pronto a tutto pur di acquistare Khvicha Kvaratskhelia già nella prossima sessione di mercato. Come tutti gli azzurri, il georgiano sembra disinteressato da tutte queste voci e concentrato sul campo. C’è da dire, però, che la meta non dispiacerebbe per nulla al classe 2001: come rivelato tempo fa dal suo procuratore, Kvara è sempre stato affascinato dal Real Madrid e sin da piccolo si è ispirato a Guti. Una notizia che ha acceso anche l’ex blancos che gli ha promesso la maglia in caso di trasferimento in Spagna. L’obiettivo dei castigliani è di creare un tridente Vinicius-Benzema-Kvaratskhelia.

Sirene anche dalla Premier da dove, racconta ancora il quotidiano, molte squadre hanno mandato i propri osservatori per vedere dal vivo le partite del georgiano. Niente sconti a nessuno, comunque: De Laurentiis non ascolterà offerte inferiori ai 110 milioni.