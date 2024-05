Napoli, è passato un anno dallo scudetto: l’emozionante messaggio di Simeone

Il difficile anno non cancella la gioia dello scudetto. Giovanni Simeone dovrebbe essere il primo ad essere triste per questo giorno, pochissime volte ha visto il campo quest’anno. Invece, l’argentino che lo scorso anno ha dato un significativo contributo alla vittoria dello scudetto lo ha celebrato stamattina con un post su Instagram. “Il terzo compie un anno… – ha scritto il Cholito – Ricordi incancellabili e un enorme senso di gratitudine verso tutti i napoletani, che ci hanno sostenuto per realizzare insieme il nostro sogno. Forza Napoli sempre”.