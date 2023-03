UFFICIALE – Nuovo format per la Supercoppa, sarà Final Four! I dettagli

Novità importanti per la Supercoppa Italiana. La regola corrente vuole che a parteciparvi siano la squadra vincitrice della Serie A e quella vincitrice della Coppa Italia in una gara secca. In caso di parità nei 90 minuti, saranno i supplementari o i rigori a decidere la vincitrice del torneo. Dalla stagione 2023/2024 la Supercoppa Italiana ricalcherà il format della Supercoppa spagnola con le final four.

A margine della riunione della Lega che si è tenuta oggi a Milano, il presidente Lorenzo Casini ha annunciato che è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi 6 anni ed è stato già deliberato che si procederà col nuovo format.

A partecipare alla final four saranno le prime due classificate in Serie A e le due finaliste della Coppa Italia, che attualmente si decideranno dopo le semifinali Inter-Juventus e Fiorentina-Cremonese.