Bucciantini spiazza tutti: “Tra Kvaratskhelia e Kakà preferisco il georgiano”

13 gol, 15 assist e tanti, tantissimi dribbling da obbligare i difensori a prendere qualcosa per i forti capogiri che provoca ogni volta. Questo potrebbe esserci scritto sul biglietto da visita di Khvicha Kvaratskhelia. Arrivato solo ad agosto, il giovanissimo talento georgiano si è adattato subito alla Serie A e sta portando il Napoli alla vittoria del titolo in coppia con Osimhen.

L’attaccante di Tbilisi non è passato di certo inosservato. Molte le squadre che lo rimpiangono in Italia, il Real Madrid è pronto a fare follie per lui. Proprio sul georgiano si è espresso il giornalista Marco Bucciantini nel corso del programma Sky Calcio Club di Fabio Caressa. “Lo posso paragonare solo a Kakà del Milan ma – ha detto – io lo preferisco al brasiliano. Kvara giocava in Georgia e non in Brasile, dove il talento cresce sugli alberi. Lo preferisco a Kakà nonostante l’ex Milan sia di un altro livello. Questo giocava in Georgia, nella Dinamo Batumi, dopo essere scappato dalla Russia per via della guerra”.