Gazzetta traccia la timeline per il ritorno di Osimhen: la situazione

E’ partito il countdown per il ritorno in campo di Victor Osimhen. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia la timeline per il suo ritorno in campo, a poco più di una settimana dal suo probabile ritorno in allenamento col gruppo squadra. La data nel mirino è quella del 9 ottobre, giorno della partita contro la Cremonese, nel mezzo la doppia sfida con l’Ajax in Champions League:

“Fermatosi nella notte magica con il Liverpool, dopo che per 40’ era stato l’incubo della difesa Reds, a causa di una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, il nigeriano sta per tornare. L’attaccante del Napoli si è fermato il 7 settembre e la prognosi per questo tipo di infortuni parla di 4-5 settimane per il recupero completo. Gli azzurri non hanno alcuna fretta, visto anche il momento di Raspadori e Simeone, perché una ricaduta sarebbe imperdonabile con 12 partite in 43 giorni, a cominciare da sabato prossimo”.