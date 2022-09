Corsa Scudetto, anche Gullit ‘sponsor’ del Napoli: “Milan? No, gli azzurri giocano in modo fantastico”

Anche un vero cuore rossonero come Ruud Gullit sponsorizza il Napoli per lo Scudetto 2022/23. La leggenda olandese, al Milan dall’87 al ’94, ha parlato della corsa al titolo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Il mio favorito per adesso è il Napoli perché gioca in modo fantastico: è una squadra molto organizzata e allo stesso tempo lascia esprimere la fantasia individuale. Penso che il Milan sia allo stesso livello, mentre la Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta”.