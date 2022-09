Ounas, buon impatto al Lille: lo score dell’ex Napoli in Ligue One

Tre partite da titolare per un totale di 211 minuti giocati, conditi da una rete e tante buone giocate per i compagni. E’ lo score dell’ex Napoli Adam Ounas, ceduto al Lille per 3 milioni di euro nel corso dell’ultima sessione di calciomercato.

L’algerino sembra aver già trovato la sua dimensione nel campionato francese e, nonostante sia sempre stato sostituito nelle sue tre apparizioni, nel suo ruolo di ala destra beneficia già di grande fiducia da parte dei compagni di squadra. Nell’ultima vittoria del suo nuovo club, nel match contro il Tolosa, l’algerino è andato in gol per la prima volta con i nuovi colori.