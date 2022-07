Il Napoli sta perdendo tanti pezzi a zero. Quindi pensa di usare questa strategia anche in entrata, in particolare su un nome nelle ultime ore: Isco. Il campione spagnolo, è svincolato, a causa della scadenza del contratto e cerca una nuova squadra per ritornare a grandi livelli. All’inizio doveva essere uno degli spagnoli portanti dei madrilenos, ma Isco ha visto la sua carriera andando verso il basso anno dopo anno. In questo momento ha 30 anni e uno stipendio tra i 6 e i 7 milioni. L’ingaggio elevato e anche l’età non più giovanissima fanno pensare e non poco tutte le pretendenti. Per trovare una nuova società disponibile al calciatore, si era attivato il noto agente, Jorge Mendes. Nei giorni scorsi la Roma poteva essere un’idea, nelle ultime ore invece è spuntato il nome del Napoli. Mendes può vantare dell’ottimo rapporto con ADL e Thiago Pinto per cercare una soluzione. Isco vorrebbe l’Italia più dell’Inghilterra, poiché nel campionato inglese la fisicità prorompente toglierebbe spazio all’inventiva del trequartista, il quale predilige per lo stile italiano. Aspetta anche una chiamata dalla Spagna, dove la compagine più interessata è il Real Betis. I biancoverdi però non vivono in una situazione economica tale da permettersi un colpo del genere. Sullo sfondo rimane l’Arsenal. Vedremo col passare dei giorni se ADL vorrà intensificare i rapporti o lasciarlo al suo destino.