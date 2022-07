Le vacanze dei calciatori sono quasi terminate e tutti stanno facendo ritorno nelle proprie squadre. Non tutti però, perché gli svincolati sono in balia delle onde aspettando una chiamata. Tra questi senza una “casa” c’è un top, un calciatore che quando lo vedi libero e senza squadra pensi che non sia vero. Paulo Dybala, infatti è ancora senza una società a metà luglio. Nei mesi scorsi sembrava promesso sposo dell’Inter poi le dichiarazioni di Marotta e un matrimonio che non si farà. Giuntoli anche nell’intervista di ieri sera, non parlò in modo favorevole alla trattativa ma fonti sicure accertano di un costante contatto tra ADL e il procuratore della Joya, Antun. Una cosa è certa il Napoli affonderebbe il colpo solo se Dybala abbassasse le sue pretese a 5 milioni di euro. Per ora rimane un’utopia.