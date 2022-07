Già tempo fa si parlava di questo giovane ragazzo di nome Francesco Lorusso. Il 2005 faceva parte della schiera giovanile del Bari di Luigi De Laurentiis. Lo scorso anno ha disputato 16 presenze con la Primavera dei galletti mettendo a segno 6 reti. Lorusso aveva l’apprezzamento di tantissime big in Italia e dell’estero. I partenopei sono riusciti a strapparlo ai pugliesi ed a distruggere la concorrenza anche grazie al rapporto che intercorre tra le due società. Un colpo importante e di spessore per le giovanili azzurre, le quali proprio dopo l’ultima stagione ha perso diversi componenti trainanti come Cioffi e Ambrosino.