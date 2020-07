Il Mattino – Il Lille rifiuta Ounas e Younes: la situazione

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio al calciomercato azzurro, parlando anche dell’affare Osimhen: “Il Lille conferma che non vuole Ounas nell’operazione Osimhen, e neppure Younes che il Napoli ha provato a inserire come contropartita. C’è ancora distanza tra l’offerta del Napoli e la richiesta del lille. Ieri c’è stato un confronto tra i due presidenti che stanno lavorando per raggiungere una intesa. Il Lille chiede 70 milioni. Il Napoli è venuto incontro ad Osimhen anche sull’ingaggio: circa 3.5 milioni per 5 anni”.