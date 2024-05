L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione legata al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo il quotidiano il Napoli e Kvaratskhelia hanno ricominciato a dialogare. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Mamuka Jugeli. La scadenza è datata 30 giugno 2027, ma Kvaratskhelia e il suo entourage aspirano ad un aumento dello stipendio di un milione e mezzo a stagione. L’incontro non si è concluso con la fumata bianca. Non è arrivata ancora la firma, e dunque l’intesa su ogni aspetto, ma il nuovo appuntamento conferma che le parti stanno lavorando. Sul tavolo, oltre all’incremento dell’ingaggio, anche la possibilità di inserire una clausola stile Osimhen. Tutte opzioni che nel corso della prossima riunione dovranno portare a ulteriori sviluppi. Le parti si rivedranno entro fine maggio con l’obiettivo è definire prima dell’Europeo.