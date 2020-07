La partita di Manolas

Domenica, il Napoli affronterà la Roma al San Paolo. La rivalità tra le due squadre è cresciuta molto negli ultimi anni, culminando nella lotta per scudetto e secondo posto degli anni sarristi. Ma quella di domenica sarà anche la partita dell’ex. Di Kostas Manolas, che ha preferito lasciare la Capitale in estate per fare un salto in avanti nella propria carriera, di fatto snobbando indirettamente il progetto giallorosso.

I tifosi della Roma, in effetti, non hanno ancora dimenticato Manolas. Come scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione di oggi, già all’andata al greco furono riservati fischi. Un curioso trattamento, visto che Manolas è stato l’uomo decisivo per il passaggio in semifinale di Champions nel 2018, quando segnò al Barcellona.

Ma ora – scrive la Rosea – i tifosi giallorossi gli rimproverano anche altro. Oltre al passaggio ad una rivale, alcuni tifosi della Roma si sono “ingelositi”, al momento della vittoria della Coppa Italia. In quella circostanza, Kostas celebrò la vittoria su Instagram: “dopo 6 anni in Italia, vinco il mio primo trofeo”.

Insomma, se Napoli-Roma sarà la partita di qualcuno, quel qualcuno è sicuramente il grande ex: Kostas Manolas.