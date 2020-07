Il giornalista Michele Plastino è intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Gattuso: “Gattuso è tra i migliori in europa. Ha compiuto un miracolo con il Napoli, non solo a livello tattico ma anche psicologico. Alcune volte gli azzurri pressano alto ed altre invece si rinchiudono in difesa. Ho visto delle cose nuove del mister nel nostro calcio”.