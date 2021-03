CorrSport: tre big europee seguono Fabian Ruiz, la situazione

Nonostante un difficile inizio di stagione, i top club europei non hanno mai smesso di seguire Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è infatti ancora appetito dalle migliori squadre di Spagna e d’Inghilterra.

Lo ha raccontato oggi Il Corriere dello Sport:

“Ha dovuto difendersi ancora, eccome, pure dal Covid (altre otto sfide a cui rinunciare) e poi s’è sistemato al proprio posto e non ne è uscito più: è alla sesta consecutiva in campionato, intorno a lui tante cose sono cambiate – con l’Atalanta e il Benevento c’ era Bakayoko al suo fianco, poi contro Sassuolo e Bologna è arrivato Demme – turn over per gli altri, ma non per Fabian Ruiz. Insostituibile però senza che nessuno se ne sia seriamente accorto, tra Real, Manchester City e Barcellona che non hanno mai smesso di seguirlo. Pure nell’oscurità c’è una luce”.