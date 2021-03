Il Milan, ieri, ha ottenuto un grande pareggio all’Old Trafford contro il Manchester United ed è uscito dal campo con molto rammarico, perché meritava la vittoria senza alcun dubbio.

Detto ciò, la prestazione di ieri rappresenta l’ennesima prova che il Milan cresce ancora e la settimana difficile in cui affrontò Spezia, Inter e il doppio confronto con la Stella Rossa sembra essere ormai alle spalle.

Per il Napoli non sarà facile giocare a San Siro contro questo Milan, anche alla luce dei possibili recuperi di alcuni giocatori titolari: potrebbero tornare dal primo minuto sia Romagnoli sia Theo Hernandez sia Rebic, e un tentativo verrà fatto pure per portare in panchina sia Calhanoglu sia Mandzukic.

I rossoneri arrivano in grande forma alla sfida di domenica, e agli azzurri servirà un’impresa.