Stasera alla Dacia Arena di Udine si affrontano il Napoli di Calzona e la formazione bianconera di Cannavaro. Tra le due squadre quello di stasera sarà l’incontro numero 84 in Friuli, ricordo felice quello dell’ultima sfida per gli azzurri, perché sancì la vittoria dello Scudetto. In casa dei bianconeri il bilancio è di 17 vittorie per i padroni di casa, 30 gare terminate in parità e ben 36 vittorie del club campano.