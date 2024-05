Sosa: “Spero tra Napoli ed Udinese termini in pareggio, sono legato ad entrambe le squadre”

L’ex attaccante del Napoli Roberto ‘Pampa’ Sosa ha parlato della sfida di questa sera tra gli azzurri e l’Udinese. Nel suo intervento ai microfoni della trasmissione “La Domenica Azzurra” in onda su OttoChannel. L’ex azzurro spera tra le due compagini termini in pareggio, così che entrambe possano guadagnare punti, una per l’Europa mentre l’altra per la salvezza. Queste le sue parole: “Spero finisca in pareggio la sfida tra Napoli ed Udinese. Per 4 anni ho giocato nell’Udinese, due delle mie figlie sono nate ad Udine, mentre la terza a Napoli. Sono molto legato, ma soprattutto grato al club friulano perché mi ha dato la possibilità di arrivare in Italia e poi di trasferirmi al Napoli. Ho un bel ricordo della famiglia Pozzo, ma sia chiaro che sono tifoso del Napoli, non mi nascondo neanche a livello nazionale di questa cosa. In questa gara il Napoli ha un obiettivo importante, che è guadagnare punti per l’Europa, così come l’Udinese, che invece si gioca la salvezza. Per questo spero in un pareggio ed è per me il risultato che ci sarà”.