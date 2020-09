Dalla Spagna – Si complica la trattativa Suarez-Juventus! Potrebbe tornare di moda l’ipotesi Milik: le ultime

Secondo quanto riportato dall’emittente spagnola TV3, Luis Suarez non sarebbe più così certo di lasciare il Barcellona. La trattativa che lo avrebbe portato alla Juventus infatti potrebbe avere una brusca frenata. Innanzitutto perchè, l’attaccante blaugrana, non ha ancora ricevuto il passaporto europeo che gli avrebbe consentito di firmare per il club di Torino. Il fatto emerso nelle ultime ore però, secondo la tv iberica, è che i dirigenti catalani non sono riusciti a trovare un valido sostituto del “pistolero” ad una cifra congrua alle loro possibilità. Per questo motivo, il nuovo allenatore Koeman, ha deciso di contare sull’uruguayano almeno per un’altra stagione.

Se la decisione dell’allenatore olandese dovesse diventare definitiva, allora la Juventus dovrà cercare altrove per regalare a Pirlo il centravanti di cui ha bisogno. Buona notizia questa per il Napoli che potrebbe finalmente sbloccare la cessione di Arek Milik. Si, perchè il polacco potrebbe finire alla Juventus (i bianconeri sono per lui la prima scelta) o se le zebre dovessero optare per Dzeko, potrebbe finalmente sbloccarsi lo scambio tra l’ex attaccante dell’Ajax ed Under.