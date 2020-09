KKN – Coronavirus, la procura federale potrebbe prendere provvedimenti contro ADL: le ultime

Nella giornata di oggi la notizia che ha fatto scalpore della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus. Il patron azzurro in questo momento si sta dirigendo a Roma per ulteriori accertamenti ed un attento monitoraggio ma sono i fatti dei giorni scorsi a fare notizia. Il presidente del Napoli infatti aveva preso, nonostante le condizioni fisiche non perfette, all’assemblea di Lega tenutasi all’hotel Hilton di Milano mettendo così a repentaglio la salute di tutti i presenti. Per questo motivo, se dovessero esserci nuovi contagi legati a quell’episodio, ADL potrebbe pagare un prezzo molto caro per questa disattenzione. La Procura Federale infatti sta valutando di aprire una vera e propria inchiesta nei confronti del presidente. A riportarlo è Radio Kiss Kiss Napoli.