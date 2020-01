Il Napoli sembra essersi fiondato in maniera forte su Andrea Petagna, bomber della SPAL.

Ad aggiornare la situazione relativa all’ex Atalanta ci ha pensato Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, attraverso il proprio account Twitter:

“Petagna-Napoli: la SPAL chiede 18 milioni con pagamento in due o tre tranche. Dipende da Llorente in ballo per l’Inter (ma c’è sempre Giroud) e che potrebbe avere altre soluzioni, anche all’estero. Non ha deciso”.