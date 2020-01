CM.COM – Callejon non partirà a gennaio nonostante l’arrivo di Politano

Con l’arrivo di Matteo Politano, il Napoli ha deciso di rinforzarsi sulle fasce d’attacco e dare a Gattuso un’alternativa a Callejon, che sta vivendo un lungo periodo di appanamento: lo spagnolo è assente mentalmente per la questione del rinnovo e non riesce a trovare continiutà dall’inizio della stagione.

Lo spagnolo, probabilmente, non rinnoverà il suo contratto e l’arrivo di Politano, potenziale titolare, non lo ha reso di certo felice, ma, come riporta calciomercato.com, sia l’attaccante sia la società hanno escluso l’ipotesi di un addio a gennaio, per cui Callejon è destinato a restare in azzurro almeno fino alla scadenza del suo contratto.