Gazzetta sul mani di Cuadrado: “Il dubbio resta. Perché non andare al VAR?”

Ha fatto molto discutere il possibile rigore negato al Napoli per un presunto fallo di mano di Juan Cuadrado, a maggior ragione per la decisione di non andare alla review sfruttando il VAR.

In tal senso, si è così espressa La Gazzetta dello Sport, facendo trasparire i propri dubbi:

“Al 71’ l’episodio dubbio in area Juve quando la palla finisce sul braccio aperto di Cuadrado. Mariani dice no e il Var non interviene, perché probabilmente la valutazione è quella di un tocco conseguente a un tentativo di giocata e di una posizione del braccio congrua col movimento, ma il dubbio resta e una review lo avrebbe fugato“.