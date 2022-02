Top&Flop – Pareggio amaro per il Napoli. Delude un fedelissimo di Spalletti

Un pareggio che lascia tutto invariato in vetta alla classifica. Il Napoli voleva fortemente i tre punti ma non è riuscito ad andare oltre un pareggio anche un pò amaro perchè la rete di Dzeko in avvio di ripresa era evitabile. Ecco chi sono i top e flop di Napoli -Inter secondo la redazione di MondoNapoli:

TOP Lobotka – Il metronomo del Napoli fsi dimostra sempre freddo e glaciale nel gestire il gioco e far uscire il Napoli dalle situzioni piu complicate. Peccato che i compagni non siano riusciti a concretizzare altre occasioni ottimamente create con il suoi soliti cambi di gioco. Ci credeva in questa partita ma sa bene che il campionato non finisce qui e che da qui a Maggio ci saranno altre partite fondamentali che potranno regalare ancora qualche soddisfazione per la Champions o qualcosa in più. un punto fermo lo slovacco nello schema di Spalletti. Sarà dura per Anguissa riprendersi il posto

Flop Elmas – Entra al posto di Politano il fedelissimo di Spalletti ma delude tantissimo, anche il suo allenatore che per tutto il finale di primo tempo e inizio ripresa lo riprende in continuazione. Non rispetta quanto richiesto, si allarga quando deve accentrarsi e si accentra quando c’è da allargarsi. una giornata no sugellata anche dal tiro da pochi passi su cui Handanovic compie un miracolo ma che avrebbe regalato la vittoria al Napoli con un pizzico di fortuna e di determinazione in più davanti al gigante sloveno dell’Inter.