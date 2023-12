Fantacalcio – Serie A, la Flop 11 alla sosta – Centrocampisti

Con la prima parte della Serie A quasi in archivio, diamo uno sguardo al centrocampo, con dei giocatori che non hanno avuto modo (almeno per ora) di esaltarsi con le loro caratteristiche.

Ecco i centrocampisti flop alla sosta della Serie A 23/24.

Lobotka: Il centrocampista slovacco perno importantissimo del Napoli dello scudetto, nonostante il cambio allenatore avvenuto sulla panchina azzurra, non sempre è riuscito a fornire prestazioni quantomeno simili a quelle della passata stagione. Lobotka che deve ritrovare la sua condizione e il suo gioco, complice magari Garcia che inizialmente cambiò il suo modo di stare in mezzo al campo.

Pellegrini: Il capitano della Roma riconferma le prestazioni poco brillanti della scorsa stagione, inoltre non è più il titolare della squadra guidata da Josè Mourinho. Pellegrini in questa prima parte di Serie A ha solamente giocato 9 partite e segnato 2 gol.

Locatelli: In tanti si aspettavano un salto di qualità da parte del centrocampista juventino ( ormai al suo terzo anno), che però non è ancora arrivato. Sono 18 le partite giocate da titolare, 1 gol e un’assist.