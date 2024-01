Fantacalcio – Serie A, La Flop 11 alla sosta – Attaccanti

Dopo i flop portieri, difensori e centrocampisti, è arrivato il momento degli attaccanti. Uno dei reparti poco più importanti rispetto agli altri. Il 2023 si è concluso con tante sorprese, sia a livello di classifica per le posizioni occupate dai club e sia per le prestazioni non proprio convincenti del reparto offensivo.

Ecco i flop attaccanti alla sosta della Serie A 23/24.

Immobile: Il bomber della Lazio ha giocato 16 partite segnando soltanto 4 gol ( tra cui 3 su rigore) da inizio stagione. Complice la staffetta con il nuovo attaccante Castellanos, e qualche infortunio di troppo ( l’ultimo contro l’Empoli) che lo ha costretto a saltare l’ultima gara del 2023 contro il Frosinone. Non segna in campionato dal 25 novembre.

Leao: L’attaccante rossonero è stato un po’ in ombra in questa prima parte di stagione. Le sue prestazioni non sono state continue come nella passata stagione, non è stato sempre in grado di risolvere da solo le partite quando la sua squadra si appoggiava a lui. Leao chiude la sua prima parte di stagione con soli 3 gol e 5 assist in 18 presenze.

Ikonè: L’attaccante francese pagato 14 milioni di euro a gennaio 2022, fino ad ora in questa metà di stagione ha giocato solamente 12 partite realizzando un solo assist con 0 reti. Le qualità ci sono, ci si aspettava tanto da lui fin da subito proprio per le sue caratteristiche. La scorsa stagione ha realizzato 4 reti e 2 assist.